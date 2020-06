Herrera: “Icardi uno dei migliori 3 attaccanti al mondo. Il suo riscatto è una grande notizia”

La scorsa settimana, per buona pace di molti tifosi dell’Inter, si è consumata la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Dopo sette anni, l’attaccante argentino ha lasciato Milano per 50 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili. Un riscatto, questo, che secondo il centrocampista spagnolo Ander Herrera va inteso come un’ottima notizia per il club parigino che si aggiudica – a suo giudizio – uno dei tre migliori centravanti in circolazione.

Queste le parole dell’ex Manchester United nella diretta su AS: “Icardi? Mi sembra un attaccante che dentro l’area è fra i primi tre al mondo. E’ difficile dire chi è il numero uno, ma lui ne fa parte. Anche fuori dall’area di rigore è molto intelligente, è molto pratico, e dentro l’area di rigore è una bestia, una macchina da gol. Credo che con il suo acquisto il Paris Saint Germain si è assicurato un attaccante top per i prossimi 6/7 anni perché è ancora molto giovane”.

