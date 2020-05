Higuain nei panni di Lautaro: “L’Inter è un top club, ma se il Barcellona e Messi vengono a cercarti…”

In un’intervista concessa a Libero e diffusa da TyC Sports, l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato nello specifico della delicata situazione di Lautaro Martinez, cercato dal Barcellona con insistenza. Il Pipita ha ricordato la sua esperienza con il Real Madrid, quando è stato avvicinato dai Blancos a diciotto anni, poi respinti prima di trasferirsi in Liga nel 2007.

LAUTARO – “Lautaro sta facendo la sua carriera in linea ascendente. Si trova in una grandissima squadra come l’Inter nonostante sia così giovane, e questo è un grande merito. Ha già giocato la Copa America, segnando gol e senza dubbio ha tutte le caratteristiche per diventare il 9 della Nazionale Argentina. Però tutto dipende da lui. Alla sua età ho ricevuto poche critiche. Poi è ovvio che arrivano colpi duri perché la carriera non è solo rose e fiori ed è lì che devi essere forte con la testa”.

BARCELLONA – “Prendere una decisione non è facile. A diciotto anni venne a cercarmi il Real Madrid e dissi: “No, aspetto prima di diventare più grande”. E poi uno non sa cosa succederà dopo. Per lui è una situazione molto compromessa. Ovviamente non voglio entrare in questione per evitare polemiche, però se viene a cercarti il Barcellona con Messi… Non vorrei essere nei suoi panni, è molto difficile dire di no”.



