Il Giornale – Suggestione Moratti-Cremonese? Arriva la smentita della famiglia

Da giorni circola una voce che vorrebbe un ritorno di Massimo Moratti nel mondo del calcio. L’imprenditore ed ex presidente dell’Inter sarebbe secondo alcuni in trattativa per acquistare la società della Cremonese, con il suo presidente Giovanni Arvedi pronto a lasciare l’eredità. L’idea di un ritorno dell’ex patron nerazzurro nel mondo del calcio è una di quelle cose che stuzzicano la mente dei più appassionati di calcio, specialmente se ciò porterebbe ad un nuovo derby lombardo con il Monza di Berlusconi, a rievocare tempi passati e gloriosi.

A livello ufficioso arrivano però le prime smentite: secondo la famiglia “Massimo non sa nemmeno di cosa si stia parlando, sono sciocchezze“. Sicuramente queste dichiarazioni spengono in parte le speranze dei tifosi grigiorossi che però non smettono di sognare in un periodo così difficile, conoscendo la tendenza di Moratti a negare qualsiasi trattativa prima dell’ufficialità. Si attenderanno riscontri nei prossimi giorni su quello che potrebbe essere uno dei ritorni più romantici del calcio italiano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!