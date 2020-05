Dall’Inghilterra – Il Real insiste per Aubameyang, ma ora dà l’ultimatum all’Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang sarà sicuramente uno dei nomi più caldi della prossima sessione di mercato. L’attaccante del Gabon andrà infatti a scadenza di contratto tra soli 13 mesi, riducendo enormemente le richieste che può avanzare l’Arsenal verso le pretendenti. Il calciatore, che piace molto anche all’Inter, non solo come eventuale alternativa a Lautaro Martinez, è seguito con molto interesse dal Real Madrid.

Tuttavia, come riportato dal Daily Mirror, gli spagnoli non hanno intenzione di aspettare i comodi dei gunners e avrebbero imposto una data limite ai detentori del cartellino: il 15 giugno. Il tempo è tiranno anche e soprattutto con l’Arsenal, che rischia di vedere partire il proprio giocatore migliore a zero tra un anno se continua a sperare in un rinnovo che pare ormai utopico. Per questo Florentino Perez si sente in una posizione dominante e vuole forzare la mano, prima che nasca il rischio di un’asta milionaria, ultima spiaggia invece proprio per i londinesi.

Il potere economico del Real non si discute, ma il Coronavirus sta facendo male a tutti i club dal punto di vista economico e certo, meno si spende, meglio è per tutti. L’Inter, per ora, aspetta e osserva interessata. Certo è che, se dovesse naufragare il tentativo madridista o si dovesse andare oltre il 15 di giugno, allora Marotta proverà ad affondare il colpo per continuare a fare sognare i tifosi nerazzurri.

