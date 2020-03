Ince: “United, che errore vendere Lukaku! Ora serve un attaccante top per sostituirlo”

Intervistato da Goal.com, l’ex giocatore dell’Inter Paul Ince ha detto la sua sulla situazione in casa Manchester United dopo l’addo di Romelu Lukaku, volato a Milano per raggiungere Antonio Conte ed iniziare una nuova avventura. Secondo l’ex centrocampista i Red Devils devono assolutamente trovare un sostituto degno del belga.

Ecco le sue parole: “Lo United ha bisogno di due attaccanti, so che Rashford sta tornando dall’infortunio ma è ancora giovane: non puoi puntare su di lui a lungo termine. Quando sta bene è geniale, ma non succede sempre; Ighalo ha trent’anni e non punterei su di lui. Se noti tutte le grandi squadre hanno attaccanti top che segnano 20-25 gol in una brutta stagione. Il Manchester United ha perso Lukaku, sostituirlo deve essere l’obiettivo principale”.

