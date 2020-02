INDISCREZIONE PI – Verso Inter-Milan: la decisione su Handanovic

La decisione sembra già presa, nonostante il desiderio e la volontà del giocatore di scendere in campo per difendere la Beneamata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, Samir Handanovic non prenderà parte al derby di Milano, in programma domenica sera a San Siro. Il giocatore sta lavorando al massimo delle possibilità per farsi trovare pronto, ma l’intenzione sembra essere quella di non forzare i tempi per evitare di correre rischi di ricadute.

Il motivo è relativo alla pericolosità di eventuali nuovi problemi, ancor più gravi, che potrebbero costringere il portiere sloveno ad assistere solo dai box al ciclo di gare decisive in programma nel corso delle prossime settimane. Napoli in Coppa Italia, Lazio in campionato e le due sfide di Europa League contro il Ludogorets – tra i match europei, anche la Sampdoria in scena a San Siro – tutto concentrato nel mese di febbraio. Riposo precauzionale in programma per Samir Handanovic: troppo importante la sua presenza da uomo spogliatoio e top player tra i pali nelle partite calde in programma subito dopo il derby. A meno di recuperi in extremis dello sloveno, contro il Milan giocherà Padelli: sarà una delle notti più belle per lui che è nato con i colori della Beneamata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!