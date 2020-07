Grana in casa Inter, si ferma Barella: quali saranno i tempi di recupero?

Il day after della sconfitta contro il Bologna riporta un’ulteriore grattacapo da risolvere in casa Inter, l’infortunio di Nicolò Barella. Il comunicato ufficiale della società sottolinea come gli esami abbiano riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ma quali saranno i tempi di recupero per l’ex centrocampista del Cagliari?

La certezza, al momento, è una: Barella salterà sicuramente sia la trasferta contro l’Hellas Verona che la sfida casalinga contro il Torino, con un’alta probabilità che sia escluso dalla sfida alla Spal. Nel corso della prossima settimana dovrebbero essere effettuati nuovi esami strumentali, con la speranza che il numero 23 possa recuperare per la trasferta di domenica 19 luglio contro la Roma.

