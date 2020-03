Inter, 112 anni di storia: maglia speciale in vendita griffata da Conte

L’Inter compie oggi 112 anni di storia e la società nerazzurra ha scelto un prodotto esclusivo per i propri tifosi. Su store.inter.it e presso lo Store in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) sono in vendita, infatti, le maglie celebrative realizzate per festeggiare l’evento speciale. Sono realizzate in soli 112 pezzi, composto da box in legno e plexiglass serigrafato contenente la maglia gara home match 2019/20 con patch Serie A TIM, ricamo sulla maglia con numero progressivo da 1 a 112, autografo originale di Antonio Conte in oro e relativo certificato di autenticità.

Sul retro alcuni scatti più belli della stagione dei nerazzurri oltre a tutti gli autografi di tutti i giocatori. Il costo della maglia, in spedizione dal 12 marzo, è di 500 euro. Presentato in giornata anche il progetto “Born Inter”, dedicato interamente ai fan. Ogni utente avrà a disposizione una selezione di contenuti customizzati sui propri tratti personali. Attraverso immagini, video e statistiche, l’Inter regala ai propri tifosi un viaggio nel tempo che permetterà loro di ripercorrere tutti i momenti salienti condivisi con il Club nel corso della propria vita.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!