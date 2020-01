Inter, arriva la Coppa Italia: Ranocchia vede il Cagliari e scalda i motori

Per lunghi anni possibile partente, fino a diventare quasi un idolo dei tifosi nerazzurri. La storia di Andrea Ranocchia è sicuramente particolare: ciò che mette il sorriso è come grazie al lavoro e la caparbietà sia diventata una storia piena d’amore e con pochissime crepe. La passata stagione, quella dei continui “casini” di spogliatoio, è stata forse quella della consacrazione: attaccamento alla maglia e ai colori, lavoro duro e poche parole, quello che piace al tifoso, quello che le persone ammirano.

In casa Inter, ora, è però tempo di tornare in campo, arriva la Coppia Italia, martedì a San Siro c’è il Cagliari e probabilmente potrebbe essere il turno di Andrea. Anche per questo, Suning e la dirigenza hanno pensato al rinnovo: un ragazzo che senza lamentele accetta la panchina, ma quando è chiamato in causa si fa trovare sempre pronto.

Quest’anno il centrale è stato titolare nelle prime due gare stagionali, contro Lecce e a Cagliari, al posto dell’infortunato De Vrij. A settembre Antonio Conte lo scelse anche per la sua esperienza, in un reparto che aveva cambiato moduli e principi. La sfida di domani sera potrebbe far registrare un turnover massiccio, con Esposito e Lazaro quasi certi di giocare oltre al difensore. Un’altra opportunità, un’altra occasione per ripagare la fiducia.

