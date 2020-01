Inter, assalto finale per Giroud: nelle prossime ore il francese sarà nerazzurro

Affare fatto tra Olivier Giroud e l’Inter. A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira che, sul proprio profilo Twitter, annuncia il prossimo trasferimento del calciatore francese. Accordo totale tra l’attaccante del Chelsea e l’Inter: per lui previsto uno stipendio da 4 milioni a stagione più bonus. I nerazzurri, secondo il cronista, starebbero chiudendo in queste ore l’affare con i Blues: 5 milioni per il trasferimento e 1,5 invece di bonus, in attesa della stretta di mano definitiva tra i due club.

Dopo aver abbandonato la pista che porta a Fernando Llorente, i nerazzurri preparano così l’assalto finale al centravanti della Nazionale francese. Antonio Conte attende il suo rinforzo nel reparto avanzato, completando così la campagna acquisti del mercato di gennaio ricca di colpi di scena. Ultimo scatto per Giroud da parte dell’Inter: questione di ore ed il centravanti sarà un nuovo calciatore nerazzurro.

