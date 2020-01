Inter-Atalanta, Lautaro (Inter TV): “Loro squadra in forma, sono aggressivi. Cerchiamo di vincere per i tifosi”

Sarà uno dei derby lombardi più sentiti degli ultimi anni, quello che questa sera andrà di scena a San Siro tra Inter e Atalanta. In palio, per quanto riguarda la formazione di Antonio Conte, vi è la possibilità di chiudere un girone di andata sin qui da incorniciare mantenendo il primo posto in classifica, aspettando l’esito della partita di domani della Juventus in trasferta contro la Roma. Nel pre-partita, per raccontarci le emozioni dagli spogliatoi, ai microfoni di Inter TV è intervenuto Lautaro Martinez.

Le parole del centravanti argentino: “E’ una squadra che sta in forma, dobbiamo fare il lavoro giusto, quello provato in allenamento. Dobbiamo cercare di vincere la vittoria, per noi e per i tifosi. Loro squadra fisica? Sì, sono aggressivi e rincorrono a tutto campo. Lukaku? Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, se l’Inter vince è meglio per tutti”.

