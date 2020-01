Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Godin e Sensi dal 1′, Zapata dalla panchina per Gasperini

Dopo il successo del San Paolo, l’Inter trova l’Atalanta nella sua corsa al titolo di campione d’inverno. Gara tutt’altro che semplice per i nerazzurri, attesi a San Siro da un match complicato e dal risultato imprevedibile. Antonio Conte dovrà fare a meno di Skriniar e Barella, squalificati, insieme agli infortunati D’Ambrosio ed Asamoah sulle corsie esterne. La sfida con la Dea chiude il girone d’andata di un campionato in cui la Beneamata ha lasciato il segno, ma per continuare a sognare servirà l’ennesima accelerata anche contro l’undici di Gasperini.

La Gazzetta dello Sport disegna le probabili formazioni del match di questa sera. Con Handanovic in porta, ad agire sulla linea difensiva saranno infatti Godin, al rientro dal 1′, De Vrij e Bastoni, vista l’assenza di Skriniar. A centrocampo spazio a Gagliardini, Brozovic ed il rientrante Sensi dall’inizio, con Vecino costretto alla panchina dopo le ultime noie fisiche. Sulle corsie esterne Candreva e Biraghi, mentre per Lazaro sarà ancora panchina. In attacco inamovibili Lukaku e Lautaro Martinez: la coppia d’oro dell’Inter è pronta ancora a far volare la squadra di Conte.

Per Gasperini confermatissimo il 3-4-1-2 con Toloi, Palomino e Djimsiti ad occupare la linea difensiva, tutti davanti a Gollini. In mezzo agiranno invece De Roon e Freuler, con Gosens ed Hateboer padroni delle corsie esterne. Ruolo di trequartista affidato alle spalle di Pasalic, mentre Gomez ed Ilicic comporranno la coppia di attaccanti. Dalla panchina invece Zapata: tutti a disposizione del tecnico della Dea per una gara che promette scintille.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

