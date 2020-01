Inter-Atalanta, le pagelle di Lukaku: “Immarcabile, assist da copione”. Ma spunta un 6: “Fatica sempre…”

Romelu Lukaku ha dimostrato ieri sera ancora una volta di aver raggiunto una condizione fisica ottimale che gli ha permesso di fare a sportellate per tutti i 90 minuti contro i difensori dell’Atalanta. Poche occasioni da gol, ma tanto lavoro di sacrificio per la squadra che non può non essere ricordato e premiato. Una prestazione anche incoronata stamani dai principali quotidiani sportivi, anche se picca un 6 in pagella destinato sicuramente a far discutere.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Solido che non si squaglia mai, ultima ancora di una squadra che nel secondo tempo non ne ha più e può solo appoggiarsi a lui”

TUTTOSPORT 7 – “Per un tempo il suo fisicaccio è pressoché immarcabile per i difensori dell’Atalanta. Da copione è suo l’assist su Martinez nell’1-0. Nella ripresa non tiene su più una palla”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Innesca il Toro per il vantaggio interista. Poi è sempre un corpo a corpo contro i difensori avversari, da cui fatica a uscire vincitore”.

