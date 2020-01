Inter-Atalanta, a San Siro è già pienone: i nerazzurri aprono il terzo anello. Boom di biglietti venduti

Per Inter–Atalanta a San Siro sarà pienone, e questo – ormai – non fa quasi più notizia: da anni, infatti, l’Inter balza agli onori delle cronache come detentrice del così mediaticamente detto “Scudetto del tifo”, e per la sfida del prossimo 11 gennaio contro i nerazzurri di Bergamo non ci saranno eccezioni di sorta. Si tratta – in fin dei conti, date le posizioni di classifica – di un big match: e tale sarà, anche sugli spalti.

Come fa sapere inter.it, infatti, il pubblico atteso per la gara contro la Dea ha già sfondato il muro delle 65 mila unità, motivo per cui l’Inter ha aperto anche il terzo anello, nei settori rosso e verde. Questo con particolare attenzione alle promozioni dedicate agli spettatori giovani: Under 30, ma anche Under 16 e Under 10. I biglietti, ricordiamo, restano acquistabili sul sito ufficiale dell’Inter nell’apposita sezione, oltreché nel punto vendita di San Siro e negli oltre 1000 Vivaticket individuabili consultando sempre il sito ufficiale dell’Inter.

