Inter-Atalanta, Sensi (Inter Tv): “Il cambio? Stavo bene fisicamente. Avanti per la nostra strada, non montiamoci la testa!”

Al termine del match disputato a San Siro tra Inter e Atalanta, Stefano Sensi si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la partita: “Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo cercato di pressarli altissimi nel primo tempo. Nel secondo hanno preso campo ma l’importante è che la squadra abbia reagito bene anche nei momenti difficili. Abbiamo sofferto insieme e abbiamo portato a casa un risultato importante”.

Il ritmo partita: “Io stavo bene quando il mister mi ha cambiato, è chiaro che due mesi e mezzo di inattività perdi il ritmo partita. Ci alleniamo però ad altissima intensità, non ho avuto problemi e mi sono trovato bene”.

La strada è ancora lunga: “Abbiamo affrontato un’Atalanta che ha messo in difficoltà tutti in campionato, ha messo alla prova tutte le difese. Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a mantenere le zone del campo. Domani vedremo le cose positive e quelle negative, ma andiamo avanti per la nostra strada. Siamo contenti del nostro cammino ma non abbastanza, vogliamo dare sempre di più. Non dobbiamo montarci la testa”.

