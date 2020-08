Alla Dusseldorf Arena l’Inter sfida il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. La squadra nerazzurra, dopo aver eliminato il Getafe, va a caccia del pass per le semifinali. Passione Inter – come di consueto – vi proporrà in diretta le pagelle live di Inter-Bayer Leverkusen che trovate a seguire.

HANDANOVIC 6

GODIN 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6,5

D’AMBROSIO 6

BARELLA 7

BROZOVIC 6

GAGLIARDINI 6

YOUNG 6

LUKAKU 7,5

LAUTARO 6