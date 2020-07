Inter-Bologna, Cruz (Inter TV): “Difficile scegliere tra Lautaro e Lukaku! Sul Toro vi dico una cosa”

Intervenuto direttamente dall’Argentina in collegamento con Inter TV, Julio Cruz ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Inter-Bologna per spiegare chi tiferà stasera e chi preferisce tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco le sue parole.

Tifo – “Sono due squadre speciali per me, proprio l’altro giorno ho parlato di questo con un giornale di Bologna. Da una parte c’è Sinisa Mihajlovic, un grandissimo, mentre dall’altra l’Inter, che è vicina alla vetta e penso possa ancora farcela per lo Scudetto”.

Lautaro o Lukaku – “Sono tutti e due molto forti. Romelu mi piace tantissimo, gioca per la squadra e sa trovare dei gol da bomber. Lautaro è un ragazzo che sta crescendo e per me ha ancora margine per migliorare. L’affetto dei compagni e dei tifosi possono aiutarlo“.

Caldo – “Stanno giocando tantissime partite insieme perché il campionato va finito. Non è però giusto farne così tante, soprattutto visto il caldo che c’è a Milano. Mi auguro che i calciatori riescano a fare bene nonostante questo. Oggi non potevano giocare un po’ più tardi?”.

