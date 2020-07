Inter-Bologna, De Vrij (Dazn): “Ci facciamo rimontare troppo spesso, dobbiamo chiudere le partite”

Inter-Bologna è terminata con una clamorosa sconfitta casalinga per i nerazzurri. Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn.

De Vrij ha dichiarato: “Ci hanno rimontati in dieci, non siamo riusciti a vincere in superiorità numerica, siamo molto delusi. Dobbiamo cercare di fare meglio, di concedere meno occasioni agli avversari. Abbiamo ancora tanta strada da fare, troppo spesso quando siamo in vantaggio non riusciamo a chiudere le partite, ci rimontano sempre e questo non va bene. Dobbiamo chiuderle prima”.

