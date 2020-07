Inter-Bologna, parla Mihajlovic: “Serve una partita perfetta, ma sono fiducioso”

Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare a meno di quattro elementi nella sfida contro l’Inter di domenica alle 17:15, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’allenatore dei felsinei ha parlato della gara che dovranno affrontare i suoi nello scenario di un San Siro ovviamente a porte chiuse.

Ecco le parole del tecnico serbo: “C’è bisogno di una partita quasi perfetta e che loro non siano in giornata giusta. Noi andiamo sempre a fare la nostra partita e a provare a vincere: il calcio è bello è proprio perché non si sa mai cosa può succedere. Se noi giochiamo come sappiamo, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Sono fiducioso”.

Poi, l’ex tecnico di Torino e Milan prosegue: “Stiamo bene, ma c’è anche il pallone nel calcio. Per quanto riguarda la corsa abbiamo fatto un gran lavoro: i dati ottenuti sono buoni e siamo uan delle squadre che corre di più e meglio. Ma dobbiamo giocare meglio; con il Cagliari abbiamo fatto una buona gara: se mi soffermassi solo sul risultato sarei incazzato, ma non lucido, perché siamo stati superiori”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!