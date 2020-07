Inter-Bologna, le probabili formazioni: novità Brozovic! Chi al fianco di Lukaku? Mihajlovic lancia Palacio

Marcelo Brozovic in campo dal 1′. Potrebbe essere questa la novità di formazione da parte di Conte in vista della sfida in programma questo pomeriggio alle 17.15 tra Inter e Bologna.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato potrebbe trovare spazio dal primo minuto al fianco di Barella. Qualora Conte non voglia rischiarlo, è pronto Gagliardini.

In difesa chance per Godin al fianco di De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Candreva e Young, confermato il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista e la LuLa in avanti. Biraghi e Sanchez sono in ballottaggio per una maglia da titolare rispettivamente con Young e Lautaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Schouten; Orsolini, Palacio, Sansone.

