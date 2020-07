Inter-Bologna, Sansone (Dazn): “Crediamo all’Europa: voglio sacrificarmi per la squadra”

Manca sempre meno alla sfida di San Siro tra Inter e Bologna, gara pomeridiana tra gli uomini di Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic; se l’Inter va alla caccia della terza vittoria di fila, il Bologna cerca il ritorno ai tre punti, dopo il pareggio contro il Cagliari di Radja Nainggolan. Prima della sfida, ha parlato ai microfoni di Dazn il calciatore del Bologna Nicola Sansone.

Ecco, dunque, le parole di Sansone: “Noi ci crediamo, non pensiamo alla salvezza: vogliamo puntare all’Europa. Non penso al gol: voglio fare una bella prestazione, sacrificarmi e giocare bene per la squadra“.

