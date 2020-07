Inter-Brescia, le probabili formazioni: Eriksen e Lukaku a riposo, Brozovic in panchina

Dopo le vittorie di ieri di Juventus e Lazio come da copione, toccherà stasera all’Inter a partire dalle 19.30 rispondere con i tre punti nel match apparentemente non proibitivo contro il Brescia. Nonostante la classifica opposta tra le due formazioni, sarà comunque una gara piena di insidie contro un gruppo che al ritorno in campionato ha mostrato di credere ancora nel miracolo salvezza. Per dare continuità al successo di Parma, Antonio Conte – secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport – potrebbe tornare al 3-5-2, lasciando in panchina sia Eriksen che Lukaku, entrambi sempre titolari nelle precedenti partite. Andiamo a vedere così le probabili formazioni di Inter-Brescia:

INTER-BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek, Donnarumma, Torregrossa. All. Diego Lopez

