GdS – Le probabili formazioni di Inter-Brescia: Eriksen favorito su Sanchez

Antonio Conte deve sciogliere qualche dubbio di formazione in vista della sfida in programma domani sera a San Siro contro il Brescia. Il più importante riguarda la trequarti: Sanchez scalpita per una maglia da titolare dopo l’ottimo ingresso in campo contro il Parma ma al momento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il favorito sembra essere ancora Eriksen.

Brozovic resta in dubbio, se non sarà pronto toccherà a Borja Valero affiancare Barella. In difesa Godin, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Moses e Young sulle fasce, in avanti Lautaro e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Kumbulla; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa. All. Diego Lopez

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!