Social – “Grande vittoria!”, “Successo di squadra!”. La gioia dopo la goleada: così i calciatori nerazzurri celebrano il 6-0 al Brescia

Sì, serviva proprio, una goleada. Se non altro per spazzare via intere giornate di processi e contro-processi a un’Inter che prima non vince, poi vince male, e infine, ora, vince largamente ma – obietterà, qualcuno – contro una squadra di bassa classifica. E però: 6-0 al Brescia, risultato tennistico, risultato da squadra “assetata di punti” così come Antonio Conte aveva annunciato nella conferenza stampa pre-partita. Il risultato, per una sera, è quello di una meritata soddisfazione.

La soddisfazione è anche quella dei calciatori nerazzurri, che celebrano l’ampio successo contro i corregionali del Brescia sui propri profili social. Borja Valero, su Twitter, esulta: “Un’altra bella vittoria di squadra! Continuiamo così ragazzi!”. E a fargli eco, sempre su Twitter, c’è anche Andrea Ranocchia, che scrive semplicemente: “Grande vittoria!”. Un successo che, almeno, serve a rimanere in scia, per quanto possibile, delle due davanti, Juventus e Lazio. Sperando – non sarebbe male – in qualche colpo di scena.

