Inter-Cagliari, Conte (Inter TV): “Grande professionalità di chi ha giocato poco, Sanchez? Doveva giocare”

Una grande partita quella giocata stasera da parte dell’Inter: i nerazzurri dimenticano il pareggio di sabato scorso contro l’Atalanta e dominano la sfida contro il Cagliari. L’inizio – come sempre ormai – è incredibile e dopo soli 21 secondi Romelu Lukaku batte Olsen e spiana la strada fino al 4-1 finale.

Ora i nerazzurri attendono la vincente di Fiorentina-Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Al termine del match ha parlato un soddisfatto Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv: “L’apporto di chi gioca meno è fondamentale. E’ merito dei ragazzi che si mettono a disposizione. Hanno voglia di lavorare e stasera sono scesi in campo giocatori che hanno dato risposte importanti anche fisiche. Tutto ciò ha dimostrato la serietà. Hanno dimostrato grande professionalità”.

SANCHEZ – “Alexis doveva giocare questa partita e iniziare a risentire le sensazioni. Ha grandi qualità tecniche ed è un giocatore che sta tornando nei meccanismi e nella nostra idea. Ha ampi margini di miglioramento anche a livello tecnico-tattico. Ha fatto 65 minuti di buon livello. Sono contento anche di Sebastiano per il suo impatto appena è entrato”.

VITTORIA IMPORTANTE – “L’atteggiamento della squadra sta migliorando. Abbiamo intrapreso una strada che è quella di portare intensità per 90 minuti. Quando parti con nuove idee c’è bisogno di tempo e crescita. Penso che i ragazzi lo stiamo attuando sempre di più: voglia di attaccare alto e conquistare subito la palla. A volte quando ci abbassiamo diventiamo passivi e non deve accadere. Ogni retropassaggio deve diventare un motivo per risalire e dare pressione”.



