Inter-Cagliari, Dimarco (Inter TV): “Un orgoglio vestire questa maglia, non è facile giocare dall’inizio”

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: l’Inter batte il Cagliari 4-1 e passa il turno. Ora i nerazzurri attendono gli avversari per i quarti di finale di Coppa Italia che uscirà dalla gara di domani pomeriggio tra Fiorentina ed Atalanta.

La formazione di Antonio Conte ha messo in campo un’intensità molto importante ed ha praticamente dominato la gara dall’inizio alla fine. Ai microfoni di Inter Tv ha parlato … al termine del match: “Siamo partiti alla grande e l’abbiamo portato a casa segnando dopo pochi secondi, partita messa nei binari giusti”.

APPROCCIO – “Per noi che giochiamo poco non è facile perché non abbiamo i 90 minuti nelle gambe. Abbiamo dato una risposta positiva per quello che facciamo in settimana. Emozione? Certo, è sempre emozionante soprattutto per me che ho fatto 11 anni nel settore giovanile. E’ un orgoglio”.

RISPOSTA A RANOCCHIA – “Scherziamo sempre in allenamento, non gli dico nulla (ride, ndr)”.



