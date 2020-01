LIVE Coppa Italia, Inter-Cagliari: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con oltre 2.100 tifosi nerazzurri!

Comincia da qui il cammino dell’Inter in Coppa Italia. A ‘San Siro’ dopo il pareggio di sabato contro l’Atalanta si torna in campo per la gara di debutto della formazione di Antonio Conte nell’edizione 2019/2020 del trofeo nazionale. C’è il Cagliari di fronte nel match valido per gli ottavi di finale. Non perderti neanche un minuto e segui la diretta di Inter-Cagliari su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Castro; Cerri. All. Maran.

Classifica marcatori Coppa Italia

Questa la classifica marcatori della Coppa Italia aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.