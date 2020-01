Inter-Cagliari, Maran (Dazn): “Pareggio meritato, mostrata grande personalità. Nainggolan è un leader”

È un Rolando Maran naturalmente soddisfatto quello che, ai microfoni di Dazn, si è presentato per commentare Inter-Cagliari. Partita terminata 1-1, con tantissime polemiche legate all’arbitraggio e dir poco scadente dell’arbitro Manganiello.

Nainggolan – “È un valore assoluto al di là delle qualità tecniche. Ha la capacità di essere trascinatore, nel finale mi ha chiesto di aspettare a fare il cambio nonostante fosse molto stanco”.

Modulo – “Era una scelta appropriata per affrontare l’Inter. Siamo arrivati con grande personalità, con la supremazia del possesso palla e pareggiando quasi i tiri in porta. A me è piaciuta la personalità e come abbiamo voluto guardare sempre avanti, facendo con il piglio di una squadra che sa quello che vuole. Oggi abbiamo meritato questo pareggio”.

Obiettivo – “Oltre la metà del campionato siamo lì al sesto posto. Non vogliamo lasciare nulla di intentato ma la strada è molto ripida, abbiamo attraversato un momento un po’ così riuscendo a ritrovare le qualità morali, oltre che tecniche, per fare un cambio di passo. Uscendo da un momento difficile si diventa ancora più forti, ed ora abbiamo avuto delle risposte buone”.

Scelta tattica – “Dovevamo curare di più l’ampiezza, avendo le coperture adeguate per affrontare gli attaccanti dell’Inter. In fase di possesso, poi, in questo modo abbiamo avuto modo di tenere meglio la palla e uscire più facilmente dalla loro pressione. Ed il campo ci ha dato ragione”.

