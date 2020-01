Inter-Cagliari, Maran in conferenza: “Giocherà Cragno. Conte? Nessuna invidia”

Giornata di vigilia anche per Rolando Maran, in attesa di affrontare i nerazzurri a San Siro alle 12.30 di domani. Il tecnico del Cagliari anticipa così la sfida contro l’Inter: queste le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù rilasciate nel corso della conferenza stampa pochi minuti fa.

MODULO – “In settimana proviamo molte possibilità. Domani arriviamo con una testa diversa rispetto alla sfida di Coppa Italia. Giocherà Cragno perché ho deciso di dargli fiducia e di farlo tornare in campo”

CONTE – “Non c’è invidia per il tecnico dell’Inter né per nessuno. Io ho il mio Cagliari e penso a questo, non ad essere accontentato sul mercato. Dobbiamo dare continuità alla gara di Brescia. Sappiamo che sarà una gara difficile e conosciamo bene il valore dei nerazzurri: ripartiamo dal secondo tempo in Coppa Italia e dalla gara di Brescia, dove si è visto un Cagliari diverso”

SINGOLI – “Castro ci sarà, non c’era nulla da risolvere. Lo conosco talmente bene che so che fosse amareggiato quanto lo ero io. Pjaca? Non posso parlare di calciatori che non ho a disposizione. Rog? Mancherà e si sentirà la sua assenza come quella di altri indisponibili. Siamo pochi, questo è certo, ma dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati. Il Primavera Gagliano vivrà un’esperienza forte, mi aspetto entusiasmo e freschezza da lui, le stesse cose che un giovane deve avere quando viene convocato in prima squadra”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!