Inter-Cagliari, risposta positiva da parte dei tifosi: il dato ufficiale sugli spettatori

Risposta più che positiva da parte della tifoseria interista anche per il match di Coppa Italia. A San Siro l’Inter riceve il Cagliari di Maran per l’accesso ai quarti di finale della competizione. Dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, lo stadio nerazzurro si illumina a 72 ore di distanza dall’ultimo impegno ed i tifosi rispondono ancora una volta a voce alta.

Sono infatti 28.914 gli spettatori presenti a San Siro per Inter-Cagliari. Una garanzia il pubblico interista per le sfide casalinghe dei propri beniamini. Grande entusiasmo nella Milano nerazzurra per la prima metà di campionato conclusa dalla squadra di Conte a sole due lunghezze dalla vetta della classifica. Risposta positiva anche in Coppa Italia: quasi in 30mila a San Siro per l’Inter.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!