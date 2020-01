Inter-Cagliari, San Siro quasi tutto esaurito: si va verso i 70.000 spettatori!

Sono tante le voci di mercato che si rincorrono fuori dal campo di gioco in questi giorni. Dal sogno Eriksen, al nome per l’attacco, fino ad arrivare alle ufficialità di Moses e Young. Domenica però i nerazzurri scenderanno in campo contro il Cagliari alle 12.30 in una sfida fondamentale per non perdere ulteriore terreno in classifica nei confronti della Juventus.

E come ogni volta la risposta dei tifosi è da stropicciarsi gli occhi: sono attesi infatti in più di 70.000 a San Siro domenica a pranzo. Per questo motivo sono stati aperti anche il terzo anello rosso e verde. Una cornice di pubblico pazzesca che aiuterà a spingere gli uomini di Antonio Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!