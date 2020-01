Inter-Cagliari, Sanchez sufficiente sui quotidiani: “Tanta qualità, poca quantità. Al 100% farà divertire”

C’era parecchia attesa per quanto riguarda la sfida di ieri tra Inter e Cagliari, specialmente nei confronti di quei calciatori che per un motivo o per un altro hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra nella prima metà di stagione. Alexis Sanchez, fermato per oltre due mesi da un infortunio rimediato in nazionale a metà ottobre, era senz’altro uno di questi. Il cileno, che ritrova il posto da titolare dopo l’ultima sfida giocata in Champions League al Camp Nou contro il Barcellona in coppia con Lautaro Martinez, ha giocato una buonissima gara, come confermato da voti e giudizi assegnati alla sua prestazione dai principali quotidiani sportivi in Italia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Al rientro dopo tre mesi, qualità ma pure (inevitabile) poca quantità. Sarà un fattore, molto più di quanto non lo sia stato stavolta.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Magari il suo motore non gira a pieno ritmo, i piedi però sono già tirati a lucido.

TUTTOSPORT 6.5 – Quando accarezza il pallone i tifosi nerazzurri fanno “oooh” e se avesse fatto la rabona appena accennata a fine primo tempo sarebbe venuto giù lo stadio. E’ un giocatore di una qualità diversa: quando sarà al 100% ci sarà da divertirsi.

