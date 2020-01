Inter-Cagliari, Skriniar va ko: fuori lo slovacco dopo 14′, al suo posto Godin

Primo cambio obbligato per l’Inter già dopo 14′. Non ce la fa Milan Skriniar, costretto alla sostituzione: al suo posto Diego Godin, scelto da Antonio Conte per ovviare al ko dello slovacco. Un infortunio che arriva come un fulmine a ciel sereno per la Beneamata, con il gigante ex Sampdoria richiamato in panchina pochi secondi prima del primo quarto d’ora di gioco.

L’infortunio arriva a pochi secondi dall’ottimo lancio di Bastoni per Barella che realizza con l’aiuto della traversa ma da posizione di fuorigioco. Sull’azione successiva è lo stesso Skriniar a chiedere ad Handanovic di calciare fuori il pallone per favorire così la sostituzione. Fuori dopo 14′ il gigante slovacco: dentro Godin e primo cambio obbligato per Antonio Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!