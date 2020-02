Inter, cambiano le priorità tra i pali: due nomi per il vice Handanovic della prossima stagione

Nel momento del bisogno per l’Inter, da parte di Daniele Padelli non sono arrivate le giuste garanzie richieste dai nerazzurri. Il secondo portiere interista ha mostrato qualche incertezza di troppo nelle gare più calde delle ultime settimane. Prima l’uscita maldestra che ha anticipato il gol di Rebic nel derby e poi, in particolare, le incertezze di inizio gara nel match con il Napoli. Flash che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a rivedere le proprie mosse in merito al futuro dell’Inter, soprattutto in chiave mercato.

Come riportato infatti da Calciomercato.com, i vertici interisti sarebbero di nuovo al lavoro per portare a Milano un vice Handanovic che possa garantire sicurezza in caso di forfait del capitano nerazzurro, il tutto in vista della prossima stagione. I nomi più caldi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono quelli di Radu, ora in prestito al Parma, e di Juan Musso, numero uno dell’Udinese tra le rivelazioni di questo campionato. Due profili su cui poter puntare anche in vista di un futuro post Handanovic: questa la nuova tattica per garantire sicurezza ai pali dell’Inter.

