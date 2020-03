Inter, c’è un gigante per la difesa: Vertonghen apre all’addio al Tottenham

Con il calcio giocato fermo ai box vista l’emergenza Coronavirus, i rumors di mercato continuano a tener banco di questi tempi. Questa volta si tratta di colpi a parametro zero, per Beppe Marotta, quest’ultimi sono un qualcosa di assai familiare. Pirlo, Llorrente, Khedira, Pogba, Neto, Coman, Dani Alves, Emre Can, tutti colpi ad effetto da parte dell’Amministratore Delegato ai tempi della Juventus.

Al primo anno di Inter però, il dirigente si è reso protagonista portando in nerazzurro Diego Godin, stesso tipo di affare: costo zero per quanto riguarda il cartellino del giocatore. Attenzione quindi ai vari scenari che quest’estate potrebbero aprirsi, tra questi, uno porta dritto a Londra, casa Tottenham: Jan Vertonghen.

Il difensore belga, ieri, per la prima volta ha aperto pubblicamente all’addio agli Spurs, coi quali gioca dal 2012. Ora è alla ricerca di una nuova sfida, con l’Inter che, dopo le sirene inglesi su Godin, vuole rinforzare il reparto arretrato con un profilo d’esperienza europea. Il centrale classe 1987, è uno dei punti fermi della nazionale di Roberto Martinez, che gioca a tre in difesa, esattamente come Antonio Conte.

Essendo poi un mancino naturale, così come riporta Calciomercato.com, il difensore fa proprio al caso della Beneamata, dato che solo il giovane Bastoni ricopre quelle caratteristiche. Inoltre, con l’arrivo del numero 5 Spurs, anche Skriniar verrebbe dirottato sulla destra e quindi potrebbe solo che giovarne. Un colpo importante quindi, che aiuterebbe a far crescere ulteriormente un progetto ben avviato.

