Inter, con Eriksen ti diverti: è l’uomo che crea più occasioni da gol

Quello che l’Inter chiede a Eriksen è cosa nota: provare a dare quel quid in più che permetterebbe alla squadra di Antonio Conte di poter finalmente trovare il giusto legame tra settore centrale e offensivo, al fine di poter essere più cinica e cattiva in zona rete.

Un onere importante quello che cade sulle spalle del centrocampista, ma un compito che il calciatore ha mostrato più volte di poter adempiere: secondo i dati Opta, infatti, Eriksen ha mostrato molto spesso di poter essere decisivo in fase di realizzazione.

41 GRAFFI – Con 41 occasioni il centrocampista è l’uomo che ha creato di più nelle qualificazioni a Euro 2020, nettamente primo in questa particolare graduatoria, con ben 5 lunghezze di vantaggio rispetto al secondo.

NON SOLO NAZIONALE – Dati che non si limitano alla sola nazionale: nella scorsa stagione, con la maglia del Tottenham, il danese ha messo a segno ben 8 gol e confezionato 12 assist. Un po’ sotto media, invece, l’inizio di stagione attuale, ma quel che è certo è che Conte può contare su un fatturato qualitativo e quantitativo maggiore rispetto a quell0 che ha avuto a disposizione finora. Aspettando che i dati possano tramutarsi in realtà sul campo.

