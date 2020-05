Conte alza i ritmi: continuano gli allenamenti ad Appiano. Completato giro di tamponi

Antonio Conte tiene l’Inter sotto stretta osservazione e sulle spine. Ad Appiano gli allenamenti sono sempre rigidi, in attesa di novità sulla ripresa del campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra si è allenata anche ieri mattina in un unico gruppo di lavoro.

Prove tattiche per i nerazzurri sempre vincolate dall’impossibilità di effettuare contrasti di gioco. Il giro di tamponi per i tesserati si è invece completato lunedì. La società ne rende noto l’esito solo in caso di positività al test.

