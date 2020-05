Inter, è tornato il sergente Conte: sedute di 90 minuti per tutti e nessun giorno di riposo. In settimana nuovi tamponi

Antonio Conte non è voluto mancare neppure al terzo giorno di allenamenti individuali che la squadra ha sostenuto ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro, in attesa ancora di sottoporsi al test del tampone, è rimasto a distanza fisica assieme a Beppe Marotta per seguire da lontano i suoi uomini allenarsi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in campo c’erano tutti e questo per l’Inter rappresenta una grande notizia visti i tanti infortuni rimediati in stagione. La sosta forzata ha regalato a Conte anche Moses e Sensi, tutti effettuano una seduta di 90 minuti non solo atletica ma anche con il pallone.

I palloni vengono sanificati dopo ogni turno di allenamento, ovvero quando i primi otto a scendere in campo lasciano spazio al gruppo successivo. Si allenano anche i portieri, anche se ovviamente con minore intensità rispetto al solito. Al momento il programma al momento non prevede giorni di riposo, un altro allenamento è previsto questa mattina. Da metà settimana in poi, via al secondo giro di tamponi e di test per tutti. Anche per Conte.

