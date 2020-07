Social – L’Inter festeggia il compleanno di Antonio Conte: “Tanti auguri mister!”. La foto di gruppo con la torta

Oggi mangia la torta, certo, ma è per domani che Antonio Conte – che oggi compie 51 anni – si aspetta il vero regalo da parte dei suoi calciatori. Domani sera, infatti, è in programma la partita contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo): un appuntamento fondamentale – l’ultimo appello del campionato – per assicurarsi il secondo posto, ovverosia il piazzamento che ormai dalle prime settimane post-lockdown è diventato il vero obiettivo dell’Inter.

Intanto, nella giornata di oggi, la squadra, dopo il pranzo di gruppo, ha posato con il tecnico Antonio Conte per una foto con la torta dedicata al mister. Scrive l’Inter, sul proprio profilo Twitter ufficiale: “Da tutti noi… Tanti auguri mister!”. Si festeggia, ad Appiano Gentile, in attesa che la sfida di domani di Bergamo possa portare maggiori motivi di festeggiamento. Ecco quindi il tweet pubblicato dall’Inter sul proprio profilo:

