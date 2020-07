Inter, novità Sensi: segnali incoraggianti da Appiano. Conte fissa il rientro: “Ecco quando lo riavremo”

E’ stato uno dei più grandi presenti-assenti di questa stagione, Stefano Sensi: e la cosa, nelle dinamiche tecniche e tattiche dell’Inter, si è notata, secondo il classico dilemma morettiano se si noti maggiormente una presenza o un’assenza. Ma ora, per il centrocampista arrivato ad Appiano Gentile dal Sassuolo, potrebbero aprirsi le porte del rientro: l’obiettivo è quello di un rientro verso fine stagione, anche tenendo conto che c’è un’Europa League da disputare e in cui l’Inter punterà, come da diktat societario, ad arrivare sino in fondo.

A parlarne, questo pomeriggio, è stato Antonio Conte, nel classico briefing a Inter TV prima della gara di domani sera (ore 21.45) contro la Fiorentina, che dal post-lockdown ha sostituito la tradizionale conferenza stampa: “Per il finale di stagione, magari per la sfida con il Getafe, contiamo di avere Stefano Sensi – ha infatti dichiarato il tecnico salentino – Ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni”. Ma è sempre un passo verso il ritorno in campo. E Conte, con un’alternativa in più, non può che esserne soddisfatto.

