Inter dei record, Serena: “Brehme da 50 metri poteva colpire una moneta. Era perfetto”

Tre sono stati i protagonisti di InterCalling, il nuovo format della tv della società nerazzurra. Andy Brehme, Nicola Berti e Aldo Serena hanno dato vita ad una chiacchierata sull’Inter dei Record. Dopo le parole del tedesco e quelle del centrocampista, diversi gli aneddoti dell’attaccante.

La gara della svolta: “Dopo aver vinto 3-1 ad Ascoli alla seconda giornata eravamo sotto con il Pisa, all’intervallo eravamo un po’ preoccupati, ma avevamo giocato bene e io pensai che se avessimo giocato così avremmo vinto lo scudetto. L’arrivo di Andy e Lothar aveva dato una forza fisica incredibile a centrocampo. Brehme per me era sempre stato un regista spostato a sinistra, quando gli arrivava la palla non la perdeva mai e di destro e sinistro poteva fare gioco corto, lungo, cambiare gioco. Poi c’erano i ragazzi giovani come Bianchi e Nicola con Ramon Diaz. Avevamo tutti caratteristiche diverse. Brehme con destro e sinistro da 50 metri poteva colpire una moneta, era perfetto”.

Le azioni simbolo: “Quella è una delle azioni più belle in cui sono andato in gol. In quella formazione c’era una difesa fortissima ma anche un metronomo a centrocampo che era Matteoli. Lui iniziò proprio quell’azione dialogando con me e poi dando la palla a Bergomi in profondità, aveva un’ottima visione di gioco e tecnica”.

Sul mister dell’epoca, Trapattoni: “E’ uno degli allenatori a cui sono più legato, era uno “psicologo”, metteva al primo posto la persona e il gruppo e sapeva bastonarti e rincuorarti al momento giusto”. Il legame tra i compagni fu fondamentale: “Con Andy avevo un rapporto istintivo e immediato e un’intesa spontanea in campo, all’inizio invece Nicola mi dava quasi fastidio, troppo esuberante, però poi ho visto le sue qualità uniche e siamo entrati in simbiosi.”



