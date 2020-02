Inter, è ancora allarme Brozovic. Conte in conferenza: “Continua ad avere problemi alla caviglia”

Se la vera emergenza infortuni occorsa tra novembre e dicembre sembrava passata, gli eventi accaduti nelle ultime settimane in casa Inter sembrano voler far tornare le cose a prima del 2020. Nella conferenza stampa tenuta da mister Conte e Andrea Ranocchia pochi minuti fa, infatti, il tecnico interista ha spiegato il motivo delle esclusioni dei vari titolari che non sono partiti con la squadra alla volta di Razgrad.

Se Skriniar è rimasto a casa per puro e semplice turnover, diversa è la situazione di Brozovic. “Marcelo è rimasto a Milano perché sta continuando ad accusare problemi alla caviglia, in questi due giorni non si è allenato. Voglio che sia fatto un percorso per riportarlo al 100%”. Oltre a Sensi e Gagliardini, quindi, altro infortunio nel centrocampo nerazzurro, quest’anno letteralmente falcidiato dai problemi fisici nei suoi componenti.

