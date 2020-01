Inter-Fiorentina, Antognoni (Rai): “Sorpresi dal tridente dell’Inter, Conte si è sbilanciato! Vlahovic? Spero possa ripetersi anche stasera”

Ai microfoni di Rai Sport si è presentato il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni per presentare il match di San Siro tra Inter e Fiorentina.

Ecco le sue parole: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo, stasera sarà una gara difficile ma ce la giochiamo tutta in 90 minuti salvo supplementari. Cercheremo di fare del nostro, veniamo da un buon periodo così come l’Inter. Iachini? Con lui la squadra è più determinata e punta al risultato. E’ cambiato lo spirito. Vlahovic? Ce lo teniamo stretto, è gran talento. Speriamo si possa ripetere anche questa sera come contro l’Inter in campionato. I pericoli maggiori dei nerazzurri? Il tridente dell’Inter ci meraviglia. Di solito è un 3-5-2 ma stasera vuole vincere e si è sbilanciato un po’. Oggi possiamo offendere nel modo migliore, anche se i tre davanti li temiamo molto”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!