LIVE Inter-Fiorentina: segui la diretta su Passioneinter.com!

Buonasera e ben ritrovati amici interisti! Si torna a San Siro! Dopo due trasferte consecutive, l’Inter di Antonio Conte ospita la Fiorentina nel match valido per la 35a giornata di campionato. La formazione toscana è in un buon momento di forma, i nerazzurri cercano i tre punti per riconquistare il secondo posto solitario in classifica. Segui la cronaca in diretta di Inter-Fiorentina su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Fiorentina

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

In attesa di conferma FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

