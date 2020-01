Inter-Fiorentina, Marotta (Rai): “Eriksen tra i più forti d’Europa. Mercato? Non credo faremo ancora qualcosa”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina di Coppa Italia.

Ecco le sue parole: “Siamo molto felici di aver preso un grande giocatore come Eriksen. Devo dire che l’Inter ha grande appeal in questo momento e spero che Eriksen sia l’inizio di una nuova generazione di campioni. Serve una società forte, un buon allenatore come il nostro e una squadra vera, con elementi caratteriali importanti per costruire qualcosa di importante. Abbiamo iniziato nuovo ciclo con Conte, siamo contenti del percorso, non guardiamo la classifica in campionato ed è un percorso positivo. Gli ultimi risultati? L’allenatore ha analizzato tutto, cercheremo di migliorare nel girone di ritorno. Trattativa Eriksen? E’ stata lunga perché dall’altra c’era Levy che era un osso duro, eravamo rassicurati dal fatto che Eriksen aveva sposato il progetto e voleva essere allenato da Conte. Alla fine l’accordo ci premia. Se faremo ancora qualcosa? Non credo, già Eriksen è stata una grande opportunità e non credo ci siano altri giocatori disponibili sul mercato che possano alzare il livello qualitativo della squadra”.



