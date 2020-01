Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Lautaro in coppia con Sanchez, Ranocchia in difesa. Eriksen vede la panchina

Dopo il terzo pareggio consecutivo in campionato, per l’Inter di Antonio Conte si presenta subito l’opportunità di riscatto in Coppa Italia con la Fiorentina che questa sera farà visita dei nerazzurri a San Siro. Pochi dubbi di formazione per la squadra interista che, come contro il Cagliari agli ottavi di finale, potrebbe fare vedere un turnover ridotto, lanciando in campo la coppia Lautaro-Sanchez, che tanto bene aveva fatto in Champions League contro il Barcellona lo scorso 2 ottobre. Ancora una volta dovrebbe partire in difesa Ranocchia dal 1′, con Young per la prima volta a sinistra. Lukaku, che partirà dalla panchina, dovrebbe ritrovarsi al suo fianco il neo arrivato Christian Eriksen. Andiamo così a vedere le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Bulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.



