Inter-Genoa, che serata per Esposito! Prima rete in nerazzurro e secondo più giovane a segnare

Una serata da record – sotto più punti di vista – per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri battono 4-0 il Genoa nel segno di Romelu Lukaku e ritorna in testa alla classifica al pari punti della Juventus. Una partita speciale anche per Sebastiano Esposito che segna il 3-0 su rigore (concesso da Lukaku).

L’attaccante classe 2002 segna la prima rete in nerazzurro e – come riporta il sito Opta – è il secondo calciatore più giovane a farlo dopo Mario Corso. Esposito segna a 17 anni e 172 giorni, mentre Corso a 17 anni e 97 giorni. Predestinato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!