Inter-Genoa, Conte in conferenza: “Non dimentichiamo i problemi avuti. 42 punti? Non ci avrei mai pensato”

Nonostante l’emergenza l’Inter non ha abbassato la testa ed ha giocato una gran partita a San Siro contro il Genoa e chiudendo il 2019 con un rotondo 4-0. Assoluto protagonista della serata Romelu Lukaku grazie alla sua doppietta.

CLASSIFICA – “Parto dal presupposto che dobbiamo essere realisti e guardare a noi stessi, ed essere contenti di quello che oggi siamo riusciti a fare. 42 punti sinceramente non ci avrei creduto se qualcuno me li avesse pronosticati per la difficoltà del campionato. Non dobbiamo dimenticare che li abbiamo raggiunti comunque con problematiche importanti che non devono essere dimenticate e nascoste dalla classifica. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché nelle problematiche siamo cresciuti anche alzando il livello. Tanti si sono responsabilizzati ancora di più ed hanno alzato il loro livello. Gli ho sempre detto che dobbiamo crescere per alzare il livello di squadra. Attraverso il lavoro è avvenuto ciò. Il lavoro ci ha portato oggi ad avere 42 punti e comunque ad aver fatto un percorso importante”.

SCAMBIO POLITANO-LLORENTE –“Mi cogli di sorpresa a livello di questa notizia, non ne so nulla. Voi siete più collegati a qualcuno. Io faccio delle scelte tecniche e Politano era entrato con la Fiorentina e con il Barcellona. Oggi ha giocato Esposito perché ha caratteristiche più specifiche di punta e quindi penso abbia risposto alla mia chiamata”.

GESTO LUKAKU – “Lo leggo in maniera positiva ma non avevo dubbi. E’ una squadra che ha valori umani elevati e chiedo sempre al calciatori di mettere davanti il noi rispetto all’io. Sono contento del gol di Esposito ma il rigorista è Romelu, poi è finita bene. E’ stata una scelta sua. Se stiamo a parlare di 42 punti è perché oltre al miglioramento tecnico c’è un grande livello umano. Siamo contenti che Seba è il secondo marcatore più giovane, deve tenere i piedi per terra. Ha fatto una grande gara ma non avevo dubbi. La musica da suonare è sempre la stessa”.

SQUADRA CONCENTRATA – “Quando parlo di grosse problematiche avute che la classifica ha nascosto, ha responsabilizzato e coinvolto tutti i componenti di questa squadra. Borja è un esempio lampante, non aveva trovato spazio ma è sempre stato molto serio e professionista come se dovesse sempre giocare. Altri vedono un mancato utilizzo e avrebbero mollato. Ecco perché noi miglioriamo e lavoriamo su queste basi. Anche Dimarco vorrei citare. Ragazzi che hanno sempre dato il massimo nonostante lo scarso utilizzo. E’ questa la spiegazione della classifica. Buon Natale a tutti”.

