Inter-Genoa, Gagliardini a segno al rientro: il Grifone è la sua vittima preferita

Schierato a sorpresa da Antonio Conte nel match attualmente in corso tra Inter e Genoa, Roberto Gagliardini ha impiegato 33′ per far capire al popolo nerazzurro che il suo recupero oggi più che mai era importante. Sugli sviluppi di rimessa laterale, grazie al lavoro di protezione e sponda di Romelu Lukaku, l’ex Atalanta arriva a rimorchio a ridosso del limite dell’area e con un bel destro viziato da deviazione batte Radu e trova il 2-0 nerazzurro.

Non proprio una casualità la rete di Gagliardini contro il Genoa, se consideriamo che contro la formazione allenata da Thiago Motta il centrocampista dell’Inter aveva in precedenza già segnato 4 reti. Per l’esattezza due doppiette: la prima in case il 3 novembre 2018 e la seconda nel match di ritorno della scorsa stagione il 3 aprile 2019. Con questa, dunque, Gagliardini raggiunge quota 5 reti contro i rossoblù, la sua vittima preferita in Serie A.

