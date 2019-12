Inter-Genoa, Lukaku cede il rigore ad Esposito: prima rete in Serie A per il ‘2002’

Dopo le prime due reti segnate nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini, è grande festa a San Siro con una terza marcatura molto speciale. Per la prima volta in maglia nerazzurra, Sebastiano Esposito trova il primo gol in Serie A, il secondo 2002 a farlo nella massima divisione italiana, dopo Traorè del Sassuolo. Grande gioia per il giovanissimo attaccante, dinnanzi alla famiglia presente questa sera a San Siro.

Un gol, però, condiviso con i due precedenti autori delle reti. Innanzitutto Gagliardini, che conquista il calcio di rigore ad opera di un fallo ingenuo di Agudelo in area rossoblù. Ma soprattutto grazie a Romelu Lukaku, rigorista scelto della formazione nerazzurra che – dopo aver preso il pallone in un primo momento per tentare la doppietta – ascolta il pubblico interista che a gran voce invocava il nome del giovane Esposito e gli cede il pallone. Esecuzione magistrale di personalità, palla all’angolino sinistro imparabile per Radu.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!